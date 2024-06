Alior Bank SA zaprasza do Strefy Chill podczas "WODECKI TWIST Festiwal 2024" w Krakowie

"Zdecydowaliśmy zaangażować się we wsparcie projektu >>WODECKI TWIST<<, ponieważ Alior Bank, podobnie jak sam festiwal, ma łączyć to co najlepsze w tradycji oraz to, co oferuje współczesność, czyli rozwój technologiczny, ekonomiczny i społeczny. Kiedy otrzymaliśmy zaproszenie do objęcia mecenatem wydarzenia, od razu powiązaliśmy ideę przyświecającą festiwalowi z naszym podejściem. Uznaliśmy też, że będzie to naturalna kontynuacja projektu >>Wróć<<" - komentuje Magdalena Lewicka, dyrektor departamentu Marketingu, PR i Relacji z klientem w Alior Banku.