Alert RCB: Zabezpiecz swoje rzeczy

W środę przewidywany jest wiatr umiarkowany i dość silny, na wschodzie w porywach do 70 km/h, w centrum do 80 km/h, a na zachodzie do 90 km/h. Na zachodzie lokalnie możliwe burze z porywami do 100 km/h. Nad morzem wiatr będzie okresami dość porywisty, od 45 km/h do 55 km/h, w porywach do 110 km/h.