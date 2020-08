Aleksiej Nawalny. Samolot z Niemiec wyleciał po rosyjskiego opozycjonistę. Transport się nie uda

Aleksiej Nawalny znalazł się w szpitalu. Samolot medyczny, który miał go przetransportować do szpitala w Niemczech, wystartował. Jednak szpital, w którym obecnie leży Nawalny, nie wyraża na to zgody.

Aleksiej Nawalny nie może zostać przetransportowany samolotem medycznym (PAP, Fot: Sergei Fadeichev)