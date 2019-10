Aleksander Kwaśniewski wzruszony. "Łza się w oku kręci". Puścili mu starą piosenkę wyborczą

- Łza się w oku zakręciła. Dziękuję - w ten sposób Aleksander Kwaśniewski podziękował liderom Lewicy za to, że przywitali go na konwencji wyborczej piosenką Top One z kampanii prezydenckiej z 1995 r. "Ole, Olek".

A. Kwaśniewski (Lewica, Fot: Lewica)

- Lewica wraca do polskiego życia politycznego! - cieszył się na konwencji Lewicy Aleksander Kwaśniewski.

Krytykował sposoby działania zarówno PiS, jak i PO.

- Konstytucja jest gwałcona, łamana. Nie traktuje się jej z powagą. Chcę powiedzieć, że ze strony Lewicy, nigdy nie przychodziło i nie przyjdzie zagrożenie dla Konstytucji. To oni chcieli wyłączać z kampanii Włodzimierza Cimoszewicza metodami niekonstytucyjnymi [w 2005 r.], nie zostali z tego rozliczeni. Lewica zawsze będzie Konstytucji bronić i przestrzegać - mówił były prezydent.

Jak dodawał: - Lewica jest tą siłą, którą mówi, że potrzebujemy więcej integracji, potrzebujemy silnej Europy. Dzisiaj jedyną szansą dla Polski to być przy głównym stole i decydować o przyszłości.

Podkreślał: - Lewica mówi: zwiększamy nakłady na zdrowie. Żyjemy dłużej, i to jest wspaniała wiadomość dla mojego pokolenia, ale to wymaga lepszej ochrony zdrowia i większych nakładów, żebyśmy mogli żyć w komforcie i bezpiecznie.

Kwaśniewski apelował: - Zwracam się również do moich wyborców, którzy dwukrotnie mi zaufali - wróćcie do lewicy, zaufajcie tym ludziom. To jest odpowiedzialne myślenie o naszej historii, prawdziwej, nie zakłamanej.