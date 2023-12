Alarm na pokładzie. Doszło do zatrzymania akcji serca pasażerki

W przypadku zgonu na pokładzie samolotu, załoga zazwyczaj stara się utrzymać spokój i respekt wobec zmarłego, jednocześnie dbając o bezpieczeństwo i komfort pozostałych pasażerów. Jednak, jak przyznaje jedna z instruktorek załogi w rozmowie z "Rzeczpospolitą", to jak pracownicy powinni zachować się w przypadku zgonu pasażera, to tzw. "szara strefa". Jak podaje "Rzeczpospolita", najlepszym rozwiązaniem jak przypięcie pasami zmarłego pasażera na siedzeniu i przykrycie go kocem aż po szyję.