Al Jazeera o Radiu Maryja. "Rydzyk to przedmiot kultu"

W arabskiej stacji ukazał się materiał na temat Radia Maryja. Al Jazeera przedstawia toruńską rozgłośnię jako medium, która polaryzuje społeczeństwo i ma ogromny wpływ na niewielką jego część. Według autorów, pomimo niskich zasięgów, opinia o. Rydzyka jest istotna również dla najważniejszych polityków w kraju.

Autor przedstawia o. Tadeusza Rydzyka jako osobę, która dla swoich słuchaczy stanowi niemal "przedmiot kultu". Jak podaje Al Jazeera, mimo że wielu ludzi nie przepada za toruńskim redemptorystą, ma on "tysiące, a może nawet miliony wyznawców, którzy niezwykle go szanują". "Mity na temat Rydzyka weszły do polskiego folkloru" - mówi telewizji autor nieautoryzowanej biografii Rydzyka "Cesarz”, Piotr Głuchowski.