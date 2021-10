Akcyza na alkohol i papierosy. Rząd planuje podwyżki

Rząd zapowiedział, że już niedługo będziemy płacili więcej za alkohol etylowy, piwo, wino, a także papierosy. Takie zmiany planuje przyjąć jeszcze w tym roku ministerstwo finansów. Z zapisów w wykazie prac legislacyjnych wynika, że do 2027 roku czekają nas cykliczne podwyżki. W przyszłym roku akcyza na alkohol etylowy, piwo i wino wzrośnie o 10 procent, a potem co roku ma to wzrastać o kolejne 5 procent.