Agata Duda odwiedziła byłego bezdomnego. Podzielili się opłatkiem

Problemy pana Marka rozpoczęły się wiele lat temu, gdy w wypadku stracił rodzinę. Popadł wówczas w chorobę alkoholową. Na warszawskim Dworcu Centralnym odnalazł go kamilianin o. Bogusław Paleczny z pensjonatu św. Łazarza. Zaprosił go do ośrodka, w którym pomógł w walce z nałogiem.