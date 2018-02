Afery szczepionkowej można było uniknąć. Wystarczyło zastosować tę metodę

Zapewnienie odpowiednich warunków środowiskowych podczas transportu i przechowywania leków jest wymogiem ściśle określonym przez przepisy prawne oraz ustalenia Dobrej Praktyki Dystrybucji.



W wyniku śledztwa dziennikarskiego redaktorów z „Dziennika Gazeta Prawna” ujawniono rażące zaniedbania dotyczące złego przechowywania szczepionek na terenie województwa lubuskiego. Preparaty miały zostać wystawione na działanie temperatury wyższej niż 20oC w wyniku awarii spowodowanych przez szalejący w październiku zeszłego roku orkan Ksawery. Silne załamanie pogody spowodowało wtedy w całej południowo-zachodniej Polsce nie lada spustoszenie, doprowadzając między innymi do długotrwałych przerw w dostawie prądu w całym województwie lubuskim. Właśnie podczas takiej awarii w wielu placówkach farmaceutycznych i przychodniach zdrowia szczepionki zostały wystawione na niekorzystne dla nich temperatury. W niektórych przypadkach szczepionki pozostawały w nieprawidłowych warunkach nawet 24 godziny. Sytuacja nie była by tak dramatyczna, gdyby narażone na uszkodzenie szczepionki zostały zutylizowane. Jednak zdaniem dziennikarzy „Dziennika Gazety Prawnej” istnieją dowody pozwalające na to, by stwierdzić, że część z tych szczepionek została podana pacjentom.