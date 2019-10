Afera ws. prezesa NIK. Prokuratura bada zawiadomienie PO-KO

Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi czynności sprawdzające ws. zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez szefa NIK Mariana Banasia. Wniosek pod koniec września złożyli posłowie Platformy Obywatelskiej-Koalicji Obywatelskiej.

26 września Mariusz Witczak (PO-KO) oraz Jan Grabiec (PO-KO) przekazali na konferencji w Sejmie, że wobec "zmowy i panującej" ciszy ws. oświadczeń majątkowych prezesa NIK oraz "braku wiary w działania CBA i służb specjalnych" opozycja złoży odpowiednie zawiadomienie do organów ścigania.

- Zaniżanie dochodów to przestępstwo. Jeśli takich czynów dopuszcza się były szef Krajowej Administracji Skarbowej, to znaczy że działał z premedytacją. On nie mógł nie wiedzieć - mówił w Sejmie rzecznik PO Jan Grabiec.