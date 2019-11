Adam Hofman wspomina współpracę z prezesem PiS. "Starałem się być taki jak on"

Adam Hofman szczerze o współpracy z Jarosławem Kaczyńskim. Były rzecznik PiS zdradza, jak zachowywał się prezes w sytuacjach kryzysowych. - Starałem się być taki jak on. Chciałem powielać te wzorce i często wychodziła z tego karykatura - przyznaje Hofman po latach.

W wywiadzie w magazynie "Plus Minus" wspomina współpracę z Jarosławem Kaczyńskim . Hofman przyznaje, że "był to okres, który dał mu wiele doświadczenia".

- Zwłaszcza że uczyłem się od mistrza. Praktykowałem przecież u Jarosława Kaczyńskiego. Jako rzecznik partii pracowałem z nim bezpośrednio, codziennie i poznawałem polityczny fach. Starałem się być taki jak on. Chciałem powielać te wzorce i często wychodziła z tego karykatura. Oczywiście widzę to dopiero teraz. Mimo wszystko było to jak pobieranie nauki władania szablą u Wołodyjowskiego - stwierdził Hofman.

- Gdy mieliśmy w partii kryzys i wszystko płonęło, Jarosław siedział i czytał sobie gazetę. Zastanawiałem się: jak on może być taki spokojny? A on sobie odkładał sprawę w miejsce, którego nie ma. Od tego momentu, to było poza nim. To jest niezbędne w sytuacji, gdy jesteś tak często atakowany. Zamykasz to w takim pudełku i to dla ciebie nie istnieje - dodał.