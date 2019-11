Adam Bodnar pisze do Jacka Kurskiego. Pyta o "czarną listę" w TVP

Rzecznik Praw Obywatelskich chce wyjaśnień od prezesa Telewizji Polskiej. Sprawa dotyczy rzekomej "czarnej listy" dziennikarzy, ekspertów oraz polityków, którzy nie mogą być zapraszani do programów TVP.

Sprawa dotyczy benefisu Andrzeja Seweryna i odmowy zaproszenia dla Aleksandra Smolara do TVP Kultura. Prezes Fundacji Batorego twierdził nie jest zapraszany do studia od 2015 r., co ma świadczyć o istnieniu tzw. "czarnej listy" dziennikarzy, ekspertów oraz polityków w telewizji publicznej. Władze Telewizji Polskiej zapewniły, że sprawa została rozwiązana.