Adam Bodnar o możliwości uratowania sytuacji z urzędem RPO

Adam Bodnar o sytuacji urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich

Trybunał Konstytucyjny uznał w czwartek, że przedłużanie kadencji Bodnara na stanowisku RPO jest niezgodne z ustawą zasadniczą. Gość Radia Zet zaznaczył, że stwarza to niezwykle niebezpieczną sytuację dla obywateli chcących bronić swoich praw, ale wskazał również, że jest jeszcze wyjście z tej sytuacji.

- Myślę, że jeden ze scenariuszy, który jest cały czas możliwy to uratowanie sytuacji, która jest do cna niekonstytucyjna. Siły polityczne jednak się dogadają i wybiorą RPO przez Sejm, za zgodą Senatu - powiedział. - Gdyby został powołany nowy rzecznik, z dobrym mandatem Sejmu i Senatu i mandatem społecznym, to sytuacja zostałaby częściowo uratowana - dodał.