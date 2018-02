Adam Bielan jest przekonany. "Niedługo napięcie między Polską a USA zniknie"

Wicemarszałek senatu twierdzi, że kwestia ustawy o IPN nie zepsuje relacji między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Polityk przekonuje, że polsko-amerykańskie stosunki staną się niebawem "najlepsze od lat".

- Niedługo to napięcie zniknie, bo amerykańscy politycy słyną z tego, że są również bardzo pragmatyczni, a wiele ich łączy z Polską i mają wiele inwestycji w Europie Środkowej. Łączą nas ścisłe związki we współpracy wojskowej. Amerykanie wspierają inicjatywę Trójmorza, w której Polska jest głownym aktorem, więc te relacje wrócą do najlepszego poziomu od lat, bo musimy pamiętać, że jeszcze nigdy tylu amerykańskich żołnierzy nie stacjonowało w Polsce, a wymiana handlowa nie była tak wysoka jak w roku ubiegłym - powiedział w rozmowie z Marcinem Wroną, podczas forum gospodarczego w Miami.