Adam Andruszkiewicz o życiu w czasach koronawirusa. Intymne wyznanie. "Epidemia sprzyja prokreacji"

Andruszkiewicz pół roku temu ożenił się. Tabloidowi zdradził, że wraz z żoną planują powiększenie rodziny. - Staramy się o dziecko, czas sprzyja - wyznał polityk "Super Expressowi". - Izolacja sprzyja kłótniom, ale też prokreacji. Ale ja z żoną w ogóle się nie kłócę. Jestem tak wychowany, że zachowuję zawsze pełen szacunek do kobiet - dodał.

Przy okazji wspomniał, że 500+ również jest zachętą. Zapytany, czy pobierałby świadczenie odpowiedział, że nie myślał jeszcze o tym, ale przyznał, że podoba mu się koncepcja, by założyć subkonto dla dziecka i na nie te pieniądze odkładać.

Adam Andruszkiewicz to 30-letni polityk pochodzący z podlaskiego Grajewa. Ukończył studia na kierunku stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie w Białymstoku.

W latach 2015–2016 był prezesem Młodzieży Wszechpolskiej. Do Sejmu został wybrany po raz pierwszy w 2015 roku z list Pawła Kukiza. Póżniej przeszedł do koła Wolni i Solidarni, a następnie do PiS.