Accu-Chek Solo - mikropompa i ulga w skali makro!

Leczenie cukrzycy bywa żmudne i wymagające, lecz przyszedł moment, w którym to może się zmienić na zawsze! Szwajcarska firma Roche, znana między innymi jako jeden z globalnych liderów produkcji urządzeń dla diabetyków, przedstawia mikropompę insulinową Accu-Chek Solo! Co więcej, po raz pierwszy podłączono ją komercyjnie właśnie w Polsce! Jakie są wrażenia pacjentki i czym właściwie jest mikropompa?

Accu-Chek Solo to urządzenie kompaktowe, mobilne, ergonomiczne, bardzo nowoczesne, a tym samym w zdecydowany sposób ułatwiające życie osoby chorej. Współczesne sprzęty stają się coraz bardziej „smart”, idą w kierunku jak najlepszej ergonomiczności oraz praktyczności. Ważne, by użytkownik częściowo zapomniał, że dany wyrób wspiera jego codzienne działania. Dlatego tam, gdzie tylko jest to możliwe, stawia się na miniaturyzację i ergonomiczność. Dokładnie według takiej filozofii została skonstruowana nowa pompa insulinowa Roche.

Istotnym elementem jest sprawny i wygodne sterowanie pompą. Dlatego też zdecydowano się na rozdzielenie części sterującej od panelu leczniczego. Innymi słowy mikropompa przyklejona jest do skóry niczym większy plaster, a pilot zdalnego sterowania, przypominający smartfona, służy do pełnej kontroli systemu!