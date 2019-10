Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź po reportażu TVN ma kłopoty. Pojawiły się informacje, że ma on zostać pozbawiony tytułu metropolity gdańskiego. Doniesienia te potwierdził katolicki publicysta Tomasz Terlikowski.

- Wszystko wskazuje na to, że w ciągu kilku miesięcy ksiądz arcybiskup przestanie być metropolitą gdańskim - powiedział znany m. in. z łamów "Frondy" Terlikowski. Taka decyzja oznaczałaby, że zmowa milczenia wokół gdańskiego metropolity została przerwana.

Na antenie TVN24 Terlikowski potwierdził, że wiedza o zachowaniu Głódzia jest w środowisku powszechna i to od wielu lat. Skargi na poniżanie i wulgarne traktowanie podwładnych dochodzą ze wszystkich miejsc, w których na przestrzeni ostatnich trzech dekad duchowny pełnił posługę.

Abp Sławoj Głódź pozbawiony urzędu? "Kwestia kilku miesięcy"

- To, że ksiądz arcybiskup zachowuje się skandalicznie, że mobbingu nie można usprawiedliwić jego święceniami, nie ulega wątpliwości - mówił Terlikowski. Publicysta przypomniał, że odwołać Głódzia może tylko papież.

- Polski episkopat w tej sprawie nie ma kompletnie nic do powiedzenia - podkreślił. O nadużyciach apb. Sławoja Leszka Głódzia nuncjusza apostolskiego w Polsce poinformowali byli współpracownicy. Są one znane opinii publicznej od lat, ale do tej pory duchowny nie poniósł żadnych kompetencji.