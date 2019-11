Abp Juliusz Paetz będzie pochowany w katedrze? Nawet prawica protestuje

Publicysta Tomasz Terlikowski twierdzi, że abp Juliusz Paetz zostanie pochowany w poznańskiej katedrze. Decyzję archidiecezji krytykuje wiele osób. "Samobójczy krok" – uważa Łukasz Warzecha.

Zdaniem Tomasza Terlikowskiego przywołane zapisy kodeksu oznaczają, że arcybiskup, który był oskarżany o molestowanie kleryków, zostanie pochowany w katedrze. "Najgorsze jest to, że wielu wydaje się, że postawa ta pozwoli uniknąć skandalu. Otóż nie pozwoli. Udawanie, że król nie jest nagi, nie sprawi, że będzie on ubrany" – napisał Terlikowski na Facebooku.

"Samobójczy krok" – tak pochówek Juliusza Paetza w katedrze określa publicysta Łukasz Warzecha. " "To będzie totalny upadek. Nie można gadać o „tęczowej zarazie” a jak przychodzi co do czego grzebać z honorami opętanego seksem molestatora kleryków. Paetz to zło i zgorszenie" – pisze na Twitterze blogerka Kataryna.