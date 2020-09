Abp Jędraszewski mówi o "ideologii singli". Klaudia Jachira komentuje: "Przecież księża żyją w pojedynkę"

- Kościół powinien na początku odnieść słowa abp. Jędraszewskiego do samego siebie i zapytać o to, w jaki sposób radzą sobie księża, skoro życie w pojedynkę jest takie niebezpieczne. Jak Kościół odnosi się do ich sytuacji? - pyta w rozmowie z Wirtualną Polską posłanka Klaudia Jachira.

