Abp Jędraszewski do wiernych: "Na to nie możemy się zgodzić"

W niedzielę w kościołach Archidiecezji Krakowskiej zostanie odczytany list pasterski abpa Marka Jędraszewskiego. Wzywa w nim wiernych do sprzeciwu wobec "zwiększającej się coraz bardziej pogardy wobec nowo powstającego życia", w tym dostępu do aborcji i pigułki "dzień po". "Na to wszystko absolutnie nie możemy się zgodzić!" - napisał metropolita krakowski.