Abp Grzegorz Ryś przeprasza za ujawnienie nazwiska ofiary molestowania

Sprawa dotyczy księdza Piotra S., który w jednej ze skierniewickich parafii molestował 13-letniego wówczas ministranta Janusza. Kuria była świadoma tej sprawy, ponieważ Janusz zawiadomił ją o tym już 2012 roku. Portal Oko.press, który opisał te zdarzenia, zwraca uwagę, że nie było to jedyne zawiadomienie dotyczące księdza S.

Abp Grzegorz Ryś zwlekał przez rok

Pokrzywdzony wysłał do prymasa Wojciecha Polaka skargę, w której informuje, że były metropolita łódzki abp Andrzej Dziuba ukrywał sprawę księdza Piotra S. Skarga ta trafiała do abp Rysia w maju 2019 roku. Na wszczęcie postępowania w tej sprawie trzeba było jednak czekać ponad rok i konieczne było osobiste zawiadomienie arcybiskupa przez Janusza.

Po tym, jak redakcja Oko.press zwróciła się do metropolity łódzkiego o udostępnienie listu prymasa do kurii, ta przekazała portalowi jedynie jego fragmenty, po czym opublikowała pełną jego treść na swoich stronach internetowych. Czyniąc to ujawniła nazwisko ofiary pedofila przy jednoczesnym utajnieniu nazwiska księdza.