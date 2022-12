Abp Gądecki: "Runął mit o ksenofobii Polaków"

Gądecki o skutkach wojny w Ukrainie

- Pozytywne skutki tej wojny to zjednoczenie Ukraińców wskutek zewnętrznej agresji i fala solidarności z narodem ukraińskim, jaka pojawiła się przy tej okazji. W obliczu wojny ludzie zazwyczaj stają po stronie mniejszego, a nie większego. Gościnne przyjęcie uchodźców w Polsce i w innych krajach, spowodowało większe zbliżenie między naszymi narodami. Ponadto wzmocniło szacunek jaki należy okazywać dla autonomii i samostanowienia poszczególnych krajów. Wreszcie, to co się dzieje na Ukrainie ukazało zwycięstwo wartości nad nihilizmem. Ukraińcy - kosztem wielkich ofiar - pokazują, że istnieją wartości za które warto oddać własne życie - mówił duchowny dziennikarzowi Katolickiej Agencji Informacyjnej.