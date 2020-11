Aborcja. Patryk Jaki z żoną usłyszeli o możliwości aborcji. "Zaufaliśmy Bogu"

Gdy jego żona zaszła w ciążę, miała 24 lata. Młode małżeństwo otrzymało od lekarza diagnozę: dziecko urodzi się chore. - Pojawiały się oczywiście różne wątpliwości, z którymi musieliśmy się mierzyć. Ale ja do końca wierzyłem, że Radek urodzi się zdrowy. Baliśmy się i to bardzo (...). Był też strach o to, jak to nasze życie będzie wyglądało, bo to zmienia wszystko - mówił polityk prawicy.