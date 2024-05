A jednak się spotkają. Trump przyjął wyzwanie Bidena

Do pierwszej z debat dojdzie tuż po oczekiwanym zakończeniu procesu Trumpa oraz powrocie Bidena ze szczytu G7 we Włoszech. Druga będzie miała miejsce przed rozpoczęciem głosowania korespondencyjnego w pierwszych stanach. Prezydent Biden domaga się jednak, by wbrew dotychczasowemu zwyczajowi, nie organizowała ich specjalnie powołana do tego komisja, lecz bezpośrednio telewizje wspólnie z kampaniami obu kandydatów.