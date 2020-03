8 marca. Dzień Kobiet 2020. Podaruj kwiaty i złóż piękne życzenia

Wielkimi krokami zbliża się święto wszystkich pań. Już 8 marca czeka nas Dzień Kobiet 2020. Panowie niejednokrotnie głowią się nad tym, jak wywołać uśmiech na twarzy swojej partnerki czy też koleżanek. Bez wątpienia doskonałym pomysłem jest podarowanie kwiatów i złożenie pięknych życzeń. Czego życzyć z okazji Dnia Kobiet?

Kwiaty na 8 marca. Jakie najlepiej kupić?

Koleżankom można natomiast umilić ich dzień różami w innych kolorach, na przykład herbacianym lub różowym. Dobrym pomysłem są również tulipany, które w Dzień Kobiet stają się szczególnie popularne. Ewentualnie kwiatki można zastąpić słodkim upominkiem, ale to nie to samo…

Życzenia na dzień kobiet dla koleżanki

Jak kamień wyrzucony do wody Nigdy nie wypłynie Tak moja przyjaźń do Ciebie Nigdy nie zaginie.

Kobieta - to piękny kwiat, to niedocenione zioło, które zajmuje cały świat, o którym się mówi wokoło.

Prezent na Dzień Kobiet nie wystarczy. Czego życzyć partnerce z okazji Dnia Kobiet?

Kobieta - to piekło,

czy słodki piernik w miodzie,

to uśmiech poranka,

samochód - dobra marka,

jajecznica na śniadanie,

czy czyste co dzień ubranie?

A może zmora zielona,

przy której każdy kona,

czy trucizna w galaretce,

niech spróbuje kto zechce.

Dla mnie jesteś:

słodki piernik w miodzie,

uśmiech poranka,

samochód - dobra marka,

jajecznica na śniadanie

i czyste co dzień ubranie!

Kocham Cię! Kochanie.