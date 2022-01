72 osoby zginęły w męczarniach. Grenfell Tower oznacza tragedię

Strażacy zastosowali się do obowiązujących przepisów i poinformowali mieszkańców, aby ci pozostali w swoich mieszkaniach. Było to standardową procedurą w przypadku pożarów wieżowców. Każde z mieszkań miało być ognioodporne i pożar jednego z lokali nie powinien skutkować ewakuacją budynku. Strażacy weszli do płonącego mieszkania o 1.07, minutę później ogień zaczął przenikać przez ramę okna, co w ciągu następnych kilku minut doprowadziło do podpalenia zewnętrznych paneli okładzinowych. Strażacy nie kierowali strumienia wody bezpośrednio w okno płonącego mieszkania ze względu na obawy przed nagromadzeniem się pary w środku.