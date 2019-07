500 Plus na pierwsze dziecko online. Gdzie złożyć wniosek? Komu przysługuje świadczenie?

500 Plus na pierwsze dziecko od 1 lipca 2019 roku przysługuje każdej rodzinie. Niezależnie od dochodu na członka rodziny. Wniosek o 500 Plus można już składać online. Gdzie można złożyć wniosek? Kiedy wypłata 500 Plus?

500 Plus na pierwsze dziecko. Ruszył system przyjmowania wniosków (PAP)

500 Plus na pierwsze dziecko – kto dostanie

500 Plus na pierwsze dziecko od 1 lipca 2019 roku przysługuje wszystkim rodzinom. Dotychczas rodzina musiała spełnić określone kryterium dochodowe. Teraz wsparcie otrzymają wszystkie rodziny.

Oprócz rodziców i prawnych opiekunów 500 Plus otrzymają również rodzinne domy dziecka, zastępcze placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego oraz rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

500 Plus – gdzie wypełnić wniosek online

Wniosek online, dzięki któremu możemy uzyskać zasiłek 500 Plus, można składać na trzy sposoby: Bankowość internetowa – złożenie wniosku online w bankowości internetowej jest jednym z najszybszych sposobów. Wystarczy zalogować się do konta internetowego i wypełnić wniosek o 500 Plus znajdujący się we właściwej zakładce.

PUE ZUS – drugim sposobem na wypełnienie wniosku o 500 Plus online jest zalogowanie się do serwisu za pomocą założonego konta lub profilu zaufanego. Następnie można wypełnić wniosek i przesłać go do urzędu.

Empatia – ostatnim sposobem na wypełnienie wniosku o 500 Plus online jest bankowość internetowa. Żeby przesłać dokumenty za pośrednictwem tej platformy, trzeba posiadać profil zaufany.

500 Plus – kiedy wypłata

Wnioski o 500 Plus online można wysyłać od 1 lipca. 1 sierpnia urzędy zaczną przyjmowanie tradycyjnych wniosków w formie papierowej.

Kiedy będą wypłacane środki z 500 Plus? Na to pytanie trudno odpowiedzieć. Za wypłacanie 500 Plus odpowiedzialne są samorządy i to od nich zależy, kiedy pieniądze trafią na konta wnioskodawców.

Wiadomo jednak, że wszystkie osoby, które złożą wniosek w dniach 1 lipca – 30 września otrzymają świadczenie (z wyrównaniem do lipca) najpóźniej 31 października.