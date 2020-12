500 plus dla emerytów. Będą zmiany w świadczeniu

500 plus dla emerytów przysługuje niepełnosprawnym seniorom, którym nie starcza pieniędzy na życie. Rząd zapowiada zmiany w świadczeniu.

500 plus dla emerytów. Będą zmiany

Emeryci, którzy pobierają najniższe świadczenie mogą starać się o dodatek w wysokości 500 złotych. Jest jednak kilka warunków, jakie muszą spełnić. Jednym z nich jest niezdolność do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Dotąd łączna wysokość emerytury brutto nie mogła przekraczać 1700 zł., by ubiegać się o dodatek. Jednak od 1 marca 2021 próg dochodowy wzrośnie o 50 zł, czyli wynosić będzie 1750 złotych brutto. To znaczy, że liczba uprawnionych do świadczenia 500 plus dla emerytów spadnie.

500 plus dla emerytów. Skorzystało 650 tys. osób

Minister Marlena Maląg informowała, że 500 plus dla osób niesamodzielnych skorzystało 650 tys. osób. W budżecie na to świadczenie zostało zarezerwowanych 4,5 mld zł.

Ministerstwo rodziny przypomina, że przy ustalaniu kwoty 1700 zł - a od marca 1750 zł - nie bierzemy pod uwagę kwoty renty rodzinnej przyznanej dziecku, które stało się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 roku życia lub w czasie nauki w szkole przed ukończeniem 25 roku życia.

Świadczenie uzupełniające nie przysługuje osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy taka osoba odbywa karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego – wtedy świadczenie może przysługiwać.

