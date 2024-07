40 mld euro dla Ukrainy. Jest deklaracja NATO

W 2025 roku ma dojść do przeglądu tego zobowiązania, aby zapewnić, że sprosta to wymaganiom Ukrainy. - Nie robimy tego, ponieważ chcemy, aby wojna trwała dłużej. Robimy to, bo chcemy, zakończy te wojną możliwie szybko. Najszybszy sposób, żeby zakończyć wojnę, to jest przegrać wojnę, ale to nie przyniesie pokoju. Doprowadzi to do okupacji. Zatem jeśli nie chcemy, żeby Ukraina przegrała, jeśli nie chcemy pokłonić się przed Putinem musimy pokazać nasze zdecydwanie - stwierdził szef NATO.