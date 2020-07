4 lipca. Dzień Niepodległości w USA. Donald Trump wygłosił ostre przemówienie. "Nowy skrajnie lewicowy faszyzm"

4 lipca. Dzień Niepodległości. Ostre przemówienie Donalda Trumpa

Przypadający na 4 lipca Dzień Niepodległości to dla Amerykanów najważniejsze święto w roku. To święto państwowe obchodzone 4 lipca w rocznicę ogłoszenia Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych od Wielkiej Brytanii w 1776 roku. Z tej okazji prezydent Donald Trump wygłosił przemówienie przy Górze Rushmore, w którym odniósł się do obecnej sytuacji w Stanach Zjednoczonych.