36-latka obudziła się w trumnie. Leżała z szeroko otwartymi oczami

Do wypadku w którym ucierpiała 36-letnia Rosa Isabel Cespedes Callaca z miasta Lambayeque w Peru doszło pod koniec kwietnia. Gdy doszło do tragedii kobieta jechała samochodem ze swoim szwagrem i trzema siostrzeńcami. Mężczyzna zginął na miejscu, trzech chłopców okazało się mocno poturbowanych. 36-latkę przewieziono do szpitala, pod badaniach lekarze stwierdzili, że jej życia nie da się uratować.