3 maja. Prezydenci Litwy i Ukrainy w Polsce

Już od niedzieli do prezydenta Dudy spływają gratulacje. Krzysztof Szczerski przekazał, że złożyli je przywódcy m.in. z USA, Chin, Niemiec i Rosji. "Wartości demokratyczne to wyróżnik historii Polski" - napisał na Twitterze Zełeński. "W imieniu mieszkańców Stanów Zjednoczonych serdecznie pozdrawiam i gratuluję, z okazji obchodzonego przez Polskę Święta Konstytucji" - to z kolei fragment depeszy gratulacyjnej prezydent USA Joe Biden.