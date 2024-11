Są zarzuty dla ojca 3‑latki, która zmarła w szpitalu w Nowym Tomyślu

Tragedia wydarzyła się w miejscowości Ujazd w powiecie grodziskim. Rodzina trafiła do szpitala w Nowym Tomyślu z objawami zatrucia. Niestety, trzyletnia dziewczynka zmarła, a jej matka i siostra zostały hospitalizowane .

Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanego czynu i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura postawiła mu zarzuty narażenia żony i córek na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi mu za to do 5 lat pozbawienia wolności zgodnie z Kodeksem karnym.