28. finał WOŚP 2020. Niemcy. Rekordowa licytacja "Ksiąg Jakubowych" Olgi Tokarczuk

Orkiestra w Bonn, podobnie jak w Berlinie, zagrała 28. finał WOŚP 2020 już w sobotę. Dopisała publiczność, a na licytacji padł prawdziwy rekord.

28. finał WOŚP 2020. Nie zapominajmy, dla kogo to robimy

- Witam was wszystkich i życzę cudownej zabawy! I nie zapominajmy, dla kogo to robimy - to zdanie Ania od dłuższego czasu powtarza swojemu zespołowi jak mantrę. Teraz mówi to zbierającej się powoli publiczności i sponsorom. Miesiące żmudnej pracy sztabu WOŚP Bonn 2020 nabierają ciała.