20-dniowy chłopiec wykrwawił się na śmierć. Wszystko przez obrzezanie

Matka noworodka poprosiła o pomoc dwie nigeryjskie kobiety. To one miały wykonać zabieg obrzezania w Rzymie. Jak informuje brytyjski "DailyMail", podczas rytuału religijnego, wykonywanego w warunkach domowych doszło do nagłego, niemożliwego do zatamowania krwawienia. Zaalarmowani rodzice natychmiast zawieźli noworodka do szpitala, ale jego życia nie udało się już uratować.