2-latek połknął baterię. Pękła w jego wnętrzu

Lekarze nie mogą operować chłopca ze względu na zły stan

Medycy używali aparatu do wprowadzania tlenu do krwi, by móc operować. Potem jednak bateria eksplodowała, co doprowadziło do pogorszenia się stanu chłopca. Jego krew nie przetwarza już tlenu, a chirurdzy mogą go operować tylko wtedy, gdy poziom tlenu jest bardziej stabilny.