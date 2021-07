17-letni motocyklista potrącił dwie nastolatki. Nie trafi do aresztu

W sobotę pod Ostrowią Mazowiecką doszło do tragicznego wypadku. 17-letni motocyklista wjechał w dwie nastolatki, które siedziały na ławce przy kapliczce. Jedna z nich zmarła. Prokuratura chciała, by nastolatek trafił do aresztu. Sąd jednak nie przychylił się do tego wniosku i niepełnoletni motocyklista pozostanie na razie na wolności. Grozi mu do 8 lat więzienia.