Dwie nastolatki zwabiły chłopca. W pustostanie przeżył horror

- Dwie 14-latki pod pretekstem spotkania namówiły 14-letniego pokrzywdzonego, by przyszedł do pustostanu przy ulicy Srebrniki w Gdańsku. Na miejscu dwóch nieznanych zamaskowanych sprawców grożąc pokrzywdzonemu, chciało zmusić go do założenia kajdanek. Następnie sprawcy z karabinków ASG oddali strzały w jego kierunku naruszając jego nietykalność cielesną - przekazała oficer prasowa gdańskiej policji podinsp. Magdalena Ciska.