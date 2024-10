1000 zł bonusu do konta dla nowych klientów firmowych ING

Promocja "Zyskaj z kartą Mastercard w telefonie" skierowana jest do nowych klientów firmowych (spółki i JDG) - zarówno startujących, jak i działających już biznesów - którzy założą w ING swój pierwszy rachunek firmowy, zamówią do niego kartę Mastercard i dodadzą ją do portfela Apple Pay lub Google Pay. W okresie promocji klienci otrzymają 10% zwrotu za płatności tą kartą w telefonie, co oznacza, że nawet 1000 zł może wrócić do firmy. Aby skorzystać z oferty należy otworzyć pierwszy rachunek firmowy PLN w ING i zamówić do niego kartę Mastercard, zapisać się do promocji do 31 grudnia br. oraz aktywować kartę i płacić nią przy użyciu Apple Pay i Google Pay w okresie promocji (do końca marca 2025 r.). Ostatnia wypłata nagród (za marzec 2025 r.) nastąpi do połowy kwietnia, po finalnym rozliczeniu ostatniego miesiąca promocji.