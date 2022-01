100 tys. ofiar COVID-19 w Polsce. Politycy PO zapalili znicze w intencji zmarłych

Kto najczęściej umiera z powodu COVID-19? - To, co się powszechnie powtarza: to są osoby, które się ani razu nie zaszczepiły. Szczepienie nie chroni przez zachorowaniem, ale zmniejsza ryzyko ujawnienia ciężkiej postaci klinicznej choroby - wyjaśniała w rozmowie z WP abcZdrowie prof. Anna Boroń-Kaczmarska, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego.