10 największych inwestycji ze wsparcia UE. Co zyskała Polska?

Materiał powstał we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego

Transport miejski

Niekwestionowanym liderem tego rankingu jest budowa drugiej linii metra w stolicy. Przypadające na ostatnie dziesięć lat II i III etap rozbudowy pochłonęły łącznie 3,8 mld zł z unijnego budżetu. Zaplanowane etapy ukończono w 2022 r. Nieco dalej od czołówki, bo na miejscu siódmym, znalazł się tramwaj na Wilanów. To ok. 518 mln zł z UE. Budowa tej trasy w Warszawie to największy projekt tramwajowy w Polsce.

Pod koniec listopada 2024 r. podpisane zostały kolejne dwie duże umowy na inwestycje w transport miejski. Warszawskie metro i tramwaj na Wilanów łącznie otrzymają ponad 2 mld zł dofinansowania unijnego.

Transport i infrastruktura morska

Miejsce drugie zajmuje inwestycja o znaczeniu ogólnopolskim. Pogłębienie na odległości ok. 62 km toru wodnego między Świnoujściem a Szczecinem to strategiczny dla kraju projekt morski. Kosztująca ok. 1,5 mld zł (z UE) inwestycja zapewni dostępność szczecińskiego portu dla dużych statków o ładowności nawet do 40 tys ton. W tym miejscu warto też wspomnieć o miejscu czwartym, czyli o rozbudowie i modernizacji osłony falochronowej Portu Północnego w Gdańsku. Prace objęły teren ok. 230 ha i kosztowały ok. 675 mln zł z Unii.

Transport drogowy

Na koniec czerwca 2023 r. otworzono ponad 1,5 km tunel pod rzeką Świną łączący wyspy Wolin i Uznam w Świnoujściu. Obiekt wraz z drogami dojazdowymi zrealizowany został przy udziale z unijnej kasy w kwocie ok. 769 mln zł. To trzecia pod względem wielkości dofinansowania europejskiego inwestycja zrealizowana w Polsce w ostatnich latach.

Na miejscu szóstym oraz dziesiątym w rankingu znalazły się inwestycje drogowe. Budowa ok 30 km drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów oraz 18 km odcinka S7 w woj. świętokrzyskim pochłonęły łącznie ponad 1 mld zł środków europejskich. Drogi są fragmentem sieci bazowej Transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). To najważniejsze drogi w Europie.

Technologie

Pożyczka na sieć szybkiego internetu dla operatora sieci Play zajęła dziewiąte miejsce na liście (500 mln zł). Udzielił jej Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). To część większego projektu rozbudowy sieci szerokopasmowego internetu. Dzięki niemu dostęp do szybkiego internetu zyskało ponad 2 mln gospodarstw domowych. Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2024 r. dostęp do Internetu posiada już 96 proc. gospodarstw domowych w Polsce.

Ochrona środowiska

We wrześniu 2024 r. jego nazwę wymieniano w mediach niezliczoną ilość razy. Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na Odrze. To on uratował przed zalaniem Dolny Śląsk i Wrocław podczas tegorocznej powodzi. Wybudowano go za kwotę prawie 2 mld zł. Z unijnym dofinansowaniem na poziomie ok. 670 mln zł zajmuje 5. miejsce.

Kolej

Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej wspartych zostało blisko 300 projektów kolejowych. Jeden z nich zajął 9. miejsce na liście. To inwestycja w podniesienie standardu i prędkości podróżowania na najważniejszych trasach w Polsce. W ostatnich latach Polskie Koleje Państwowe wydały na ten cel ok. 1,5 mld zł (ok. 515 mln zł z UE).

© Fundusze Europejskie

Źródło: Dane pochodzą z Mapy Dotacji UE (stan na 13.12.2024 r.)