Żydzi nie mogą wejść do synagogi. Właścicielka zmieniła zamki

- Wpis do rejestru zabytków jest najwyższą formą ochrony, za sprawą której wojewódzcy konserwatorzy zyskują szerokie narzędzia prawne, które wykorzystywać mogą do skutecznego przeprowadzania nadzoru konserwatorskiego nad zabytkowymi obiektami - tłumaczy Błaszczyńska, która dodaje, że wszystko to trwa od roku nie dlatego, że konserwator nie docenia walorów historycznych świątyni. Wręcz przeciwnie. Jest w nim wiele ważnych elementów do udokumentowania i skrupulatnego zbadania. W budynku były już oględziny, konserwator zlecił wykonanie karty ewidencyjnej, co jest kolejnym krokiem postępowania administracyjnego.