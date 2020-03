Życzenia z okazji Dnia Kobiet 2020. Wierszyki na 8 marca

Tradycyjnie, jak co roku, 8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. Tego dnia wszystkim paniom składamy życzenia oraz wręczamy kwiaty. W tym artykule znajdziesz najpiękniejsze życzenia i wierszyki na Dzień Kobiet.

Kwiaty na Międzynarodowy Dzień Kobiet

Dzień Kobiet to wieloletnia tradycja w Polsce. Tego dnia mężczyźni obdarowują swoje znajome i najbliższe drobnymi upominkami i kwiatami. Symbolem tego święta jest goździk, który w latach komunizmu często był wręczany kobietom z okazji tego dnia. Obecnie panowie rzadziej decydują się na tę roślinę. Wybierają róże czy tulipany.

Po raz pierwszy święto obchodzono w 1909 roku. Wywodzi się ono z ruchów robotniczych w Ameryce Północnej i Europie. Pierwsze obchody Narodowego Dnia Kobiet odbyły się 28 lutego 1909 r. w Stanach Zjednoczonych. Zapoczątkowane zostały one przez Socjalistyczną Partię Ameryki.

Za jego pierwowzór przyjmuje się obchodzone w starożytnym Rzymie Matronalia. Było to święto przypadające na pierwszy tydzień marca, związane z początkiem nowego roku, macierzyństwem oraz płodnością. Z okazji tego święta mężowie obdarowywali swoje żony prezentami i spełniali ich życzenia.

Życzenia na Dzień Kobiet 2020

Z bukietem róż nie mogę przyjść,

by złożyć Ci życzenia,

więc wyzywam los i proszę go,

by spełnił Twe marzenia.