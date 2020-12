Życzenia noworoczne 2021. Złóż je bliskim i wywołaj uśmiech na ich twarzach

Rok 2020 dobiega końca. W Sylwestra tradycyjnie składamy sobie noworoczne życzenia i chcemy, by Nowy Rok był lepszy niż ten poprzedni. Jeśli chcesz wysłać bliskim życzenia, sprawdź poniższe propozycje.

Życzenia noworoczne 2021

Przyjemnego szumu w głowie, wygodnego miejsca w rowie, no i może jeszcze potem spokojnego snu pod płotem, a na każdym kroku szczęścia w Nowym Roku

Nadchodzący Nowy Rok

to nie tylko okres radości,

ale również zadumy

nad tym co minęło i nad tym co nas czeka.