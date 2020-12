Życzenia noworoczne 2021. Oto zabawne rymowanki i tradycyjne życzenia

Rok 2020 dobiega końca. W Sylwestra tradycyjnie składamy sobie noworoczne życzenia i chcemy, by Nowy Rok był lepszy niż ten poprzedni. Jeśli chcesz wysłać bliskim życzenia, sprawdź poniższe propozycje.

Życzenia noworoczne 2021

Już po świętach, stary rok się kończy jego blask już mija Nowy 2020 rok do brzegu dobija... Życzę by był piękny lepszy od starego a Tobie przyniósł coś szczególnego... ze strony innych uważności a w Twoim sercu wiele miłości, ponadto uśmiechu na twarzy i tego o czym Twoja główka marzy...

Kiedy Nowy Rok tak szybko nadchodzi

Kolejny kieliszeczek nam nie zaszkodzi,

I dwa kufle piwa to za mało,

Litr szampana by się przydało.

Trzeba zapić wszelkie troski,

By rok 2021 był dla nas boski!

Wszystkiego dobrego w Nowym Roku!