Życzenia na Nowy Rok. Złóż je bliskim i przyjaciołom

Rok 2020 dobiega końca. W Sylwestra tradycyjnie składamy sobie noworoczne życzenia i chcemy, by Nowy Rok był lepszy niż ten poprzedni. Jeśli chcesz wysłać bliskim życzenia, sprawdź poniższe propozycje.

Życzenia noworoczne 2021

W 2021 roku idź do przodu krok po kroku niechaj fiskus cię nie dręczy, niech komornik cię nie męczy, niech rodzina żyje w kupie, resztę miej głęboko w d...e!

W Nowym Roku - tuż po balu,

Oprócz zdrowia, szczęścia no i szmalu,

Błagaj niebiosa, by Ci podarowały

Dużo dzikiego seksu i dobrej gorzały.

Do Siego Roku!