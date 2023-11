Ważny komunikat ws. 500+. ZUS ostrzega. "To nieprawda"

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że prawo do otrzymania świadczenia 500+ jest ustalane na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. Aby jednak świadczenie było wypłacone od początku, rodzic musiał złożyć wniosek do końca czerwca 2023 roku. Jeżeli rodzic spóźnił się i złożył dokumenty po 30 czerwca, to świadczenie otrzyma już tylko od miesiąca złożenia wniosku. Wyjątek stanowią rodzice nowonarodzonych dzieci. Oni mają 3 miesiące na złożenie wniosku.