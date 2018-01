Został nowym sędzią TK. Recenzenci zarzucają mu "nierzetelną analizę" i "liczne błędy"

"Zaskoczenie sposobem podejścia, nieadekwatność tonu, wątłe podbudowanie merytoryczne, liczne ewidentne błędy, nierzetelność analiz" - tak recenzenci ocenili pracę Jarosława Wyrembaka. W piątek został mianowany nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego jako kandydat PiS.

- Wraz z przebiegiem lektury jednak zaczeły do nas docierać coraz dobitniej i inne odczucia: poczatkowo – zaskoczenia sposobem podejścia do omawianej problematyki, następnie – zdziwienia nieadekwatnością apodyktycznego tonu rozważań do wątłego podbudowania ich merytorycznej strony, a wreszcie – rozczarowania z powodu licznych ewidentnych błędów związanych zresztą z nierzetelnością realizowanych analiz - czytamy w recenzji prof. Łukasza Pohla i Macieja Zielińskiego, którzy kierują katedrami Uniwersytetu Szczecińskiego.

Recenzja ukazała się w czasopismie "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny". Jest to najstarsze polskie pismo, które jest wydawane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.