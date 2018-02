Żona Mackiewicza ma dość. "Jeśli nie przestaniecie go opluwać…"

Anna Solska, żona Tomasza Mackiewicza, nie wytrzymała fali hejtu, jaka spływa na alpinistę, jego dzieci i nią samą. Za pośrednictwem Facebooka dała wyraźnie znać, że nie będzie tego dłużej tolerować. Emocjonalny wpis poruszył internautów.

Nie wszystkim podoba się fakt, że pieniądze trafią do bliskich alpinisty, podając m.in. takie argumenty jak "Mógł ich zabezpieczyć" czy "Po co właściwie się tam pchał?", a nawet, że "za taką śmierć nic się nie należy". Te słowa docierają do Solskiej i głęboko ją ranią, o czym pisze bez owijania w bawełnę. "O pieniądze nigdy nie dbał. Wręcz przeciwnie. Uważał, że są przyczyną największego zła na tym świecie" – wspomina męża i zaraz ostrzega hejterów. "Jeżeli nadal będziecie Państwo opluwać Jego i naszą rodzinę na tej stronie, wyłączę komentarze. Mimo wolności słowa. Dla Jego pamięci i z szacunku do Niego" – stwierdza.