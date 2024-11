Zmiana opon na zimowe. Czy to konieczność?

W Polsce nie ma obowiązku zmiany opon na zimowe, ale specjaliści zalecają ich wymianę przy temperaturze poniżej 7 st. C. To kluczowe dla bezpieczeństwa na drodze.

Zmiana opon na zimowe to temat, który powraca co roku wraz z pierwszymi chłodami. W Polsce nie ma przepisów wymuszających ich zakładanie, jednak specjaliści zalecają zmianę, gdy temperatura spada poniżej 7 st. C. Zimowe opony dostosowane są do trudniejszych warunków i zwiększają bezpieczeństwo podczas jazdy po śliskich i zaśnieżonych drogach.

Używanie opon nieprzystosowanych do warunków atmosferycznych wiąże się z ryzykiem i może skończyć się tragicznie. Dotyczy to zarówno modeli letnich używanych zimą, jak i tych zimowych zakładanych latem. Polska jest jednym z krajów Europy, gdzie nie ma prawnego nakazu wymiany ogumienia, ale naprawdę warto to zrobić.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Przy wymianie opon niektórzy stosują zasadę "od października do Wielkanocy", ale niezależnie od tego trzeba to zrobić, gdy temperatura w czasie dnia spada poniżej 7 stopni Celsjusza. Opony letnie stają się wtedy twarde, co ogranicza ich trakcję i bezpieczeństwo jazdy.

Opony zimowe zbudowane są z miększej mieszanki gumy niż letnie. Jest ona specjalnie dostosowana do sezonu zimowego. Można to zauważyć w szczególności podczas hamowania. Wyraźniejsza rzeźba bieżnika zapewnia lepszą przyczepność na śniegu, gołoledzi i błocie pośniegowym.

Mimo otwartych granic wewnątrz Unii Europejskiej są kraje, w których wymiana opon jest obowiązkowa. Niezastosowanie się do przepisów może skutkować wysokimi mandatami. Obowiązek stosowania opon zimowych istnieje w: Norwegii, Szwecji, Finlandii, Estonii, Niemczech, Czechach, Austrii, Słowenii, Chorwacji, Rumunii, Bośni i Hercegowinie, Serbii, Turcji oraz na Litwie, Łotwie i Słowacji.

